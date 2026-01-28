Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Rencana Ambisius Chery Indonesia Dimulai dari IIMS 2026

Rabu, 28 Januari 2026 – 23:46 WIB
Chery C5 CSH yang akan diperkenalkan di IIMS 2025. Foto: ridho

jpnn.com, SEMARANG - Tahun ini, Chery Indonesia memantapkan langkahnya di pasar otomotif Indonesia dengan rencana yang ambisius. Sebanyak tujuh mobil baru disiapkan.

Pabrikan asal Tiongkok itu bakal menghadirkan rangkaian produk baru yang lebih lengkap, mulai dari mesin konvensional, elektrifikasi, hingga diesel hybrid—segmen yang masih jarang digarap di tanah air.

Vice Country Director Chery Business Unit Indonesia, Budi Darmawan Jantania, mengungkapkan sedikitnya ada tujuh model baru yang telah disiapkan untuk diluncurkan sepanjang 2026.

Ragamnya mencakup SUV berkapasitas 6–7 penumpang, city car listrik, hingga Chery Super Hybrid (CSH) bermesin diesel dengan bodi double cabin.

“Pada 2026 semua lini akan kami lengkapi secara bertahap, baik itu ICE, CSH, EV, maupun diesel."

"Kami akan mulai meluncurkannya pada IIMS 2026," ujar Budi di sela media test drive Chery C5 CSH di Semarang, Rabu (28/1).

Seperti yang disampaikan Budi, Chery C5 CSH adalah satu di antara model baru yang masuk dalam lineup SUV anyar mereka tahun ini.

Kemudian, khusus pencinta mesin diesel, Chery menyiapkan model pikap yang dibekali teknologi hybrid.

