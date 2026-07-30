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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Rencana Jual Saham Piala Dunia Memanas, Gianni Infantino Keluarkan Ultimatum

Kamis, 30 Juli 2026 – 10:08 WIB
Rencana Jual Saham Piala Dunia Memanas, Gianni Infantino Keluarkan Ultimatum - JPNN.COM
Presiden FIFA Gianni Infantino. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - Rencana FIFA menjual sebagian saham turnamen besarnya, termasuk Piala Dunia memasuki babak baru.

Di tengah gelombang kritik yang bermunculan, Presiden FIFA Gianni Infantino justru mengirim pesan tegas kepada seluruh anggota federasi.

Lewat proposal pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE), FIFA ingin membuka kepemilikan saham minoritas kepada investor swasta. Langkah tersebut diklaim dapat menghasilkan dana segar hingga USD 4,2 miliar.

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FFE merupakan entitas baru yang disiapkan FIFA untuk mengelola aspek komersial berbagai turnamen di bawah naungannya.

Ultimatum untuk 211 Anggota FIFA

Infantino memberi tenggat hingga 19 September 2026 kepada setiap anggota FIFA untuk menentukan sikap. Dukungan mayoritas menjadi syarat agar pembentukan FFE bisa direalisasikan.

Dalam suratnya, Infantino menegaskan hanya federasi yang bergabung dalam skema tersebut yang berhak memperoleh pendanaan khusus.

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"Pendanaan ini hanya tersedia bagi asosiasi anggota yang memilih berpartisipasi. Keputusan harus disampaikan sebelum 19 September 2026 agar dana dapat mulai disalurkan pada 1 Januari 2027," tulis Infantino.

Rencana Jual Saham Piala Dunia Tuai Kritik

Langkah FIFA itu sejak awal memancing kontroversi. Sejumlah pihak menilai masuknya investor ke bisnis Piala Dunia berpotensi membuat turnamen paling bergengsi tersebut makin berorientasi pada keuntungan.

Rencana FIFA menjual sebagian saham turnamen besarnya, termasuk Piala Dunia memasuki babak baru. Gianni Infantino keluarkan ultimatum.

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TAGS   FIFA  Gianni Infantino  Piala Dunia  penjualan saham Piala Dunia 
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