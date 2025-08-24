Rencana Konser Hillsong London Disambut Antusiasme, Promotor Pindahkan Venue ke NICE PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Rencana konser grup musik gospel asal Inggris, Hillsong London pada 13 November 2025 di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) Tangerang disambut penggemar dengan penuh antusiasme.

Saking besarnya kerinduan penggemar, promotor konser Hillsong London pun memindahkan venue untuk penampilan khusus salah satu band gerejawi paling berpengaruh di dunia itu.

Color Asia Live selaku promotor konser Hillsong London mengumumkan awalnya pertunjukan itu akan digelar di Spike Airdome PIK2.

Akan tetapi, akhirnya promotor memutuskan pemindahan venue show ke Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2.

Managing Director Color Asia Live David Ananda mengatakan perubahan venue konser itu sebagai wujud nyata komitmen promotor demi menyukseskan konser Hillsong London dan kepuasan para penggemarnya.

"Perubahan venue ini merupakan respons kami terhadap antusiasme yang luar biasa. Kami ingin memastikan setiap penggemar yang ingin menjadi bagian dari malam istimewa berkesempatan untuk hadir,” ungkap David Ananda melalui keterangan resmi baru-baru ini.

Pihak Color Live Asia berupaya memberikan ruang lebih luas bagi para penonton yang tidak kebagian tiket.

NICE PIK2 pun dipilih sebagai venue konser Hillsong London karena kapasitasnya jauh lebih besar dan dianggap mampu memberikan pengalaman yang lebih berkesan.