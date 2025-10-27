Close Banner Apps JPNN.com
Rencana Nikah dengan Ammar Zoni, Kamelia Ungkap Sebuah Fakta

Senin, 27 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Meski masih dalam tahanan, Ammar Zoni dikabarkan segera menikah dengan kekasihnya, Dokter Kamelia.

Terkait gosip yang beredar di media sosial itu, Dokter Kamelia akhirnya memberi tanggapan.

Dia tidak menampik kabar tersebut, namum menyatakan rencana menikah bukan dalam waktu dekat.

"Rencana ada, cuma enggak (Ammar Zoni) pulang langsung nikah," kata Kamelia dalam tayangan Starpro Indonesia di YouTube baru-baru ini.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu lantas mengungkap fakta bahwa barang-barang milik Ammar Zoni saat ini berada di rumahnya.

Menurut Kamelia, Ammar Zoni sempat meminta dirinya memindahkan barang dari rumah saudara ke tempat tinggalnya.

"Barang Bang Ammar sudah di rumah aku," bebernya.

Walau demikian, Kamelia menyatakan belum bisa banyak bicara mengenai rencana menikah dengan Ammar Zoni.

