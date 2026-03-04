Rencana Nikah dengan Arya Vasco, Cinta Laura: Enggak Tahu Kapan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cinta Laura menjawab gosip yang menyebut dirinya akan segera menikah dengan kekasihnya, Arya Vasco.

Saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini, dia membantah rumor tersebut.

"Enggak tahu kapan ya," kata Cinta Laura.

Baca Juga: Jawaban Cinta Laura Soal Kabar Rencana Nikah dengan Arya Vasco

Perempuan berusia 32 tahun itu mengakui dirinya tidak menutup kemungkinan menuju jenjang yang lebih serius dengan Arya Vasco.

Cinta Laura bahkan telah mulai membicarakan tentang nilai-nilai dalam membangun rumah tangga bersama kekasihnya itu.

"Oleh karena itu, sudah ngomongin prinsip, nilai-nilai pribadi, keuangan," ucap pemain film Target itu.

Baca Juga: Cinta Laura Habiskan Akhir 2025 dengan Meditasi di Thailand

Meski demikian, Cinta Laura ogah terlalu terburu-buru untuk memutuskan atau pun mempersiapkan pernikahan.

Dia mengaku belum mempunyai rencana menikah pada tahun 2026 ini.