JPNN.com - Entertainment - Gosip

Rencana Nikah dengan Justin Hubner, Jennifer Coppen Bicara Soal Persiapan

Selasa, 28 April 2026 – 07:07 WIB
Selebritas Jennifer Coppen. Foto: Instagram/jennifercoppenreal20

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Jennifer Coppen akhirnya mengungkap soal rencana pernikahan dengan kekasih, Justin Hubner.

Meski belum secara gamblang, dia mengaku akan menikah lagi pada tahun ini.

"Tahun ini, tahun ini. Pokoknya buat aku nanti tunggu saja," kata Jennifer Coppen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4).

Perempuan berusia 24 tahun itu telah melakukan berbagai persiapan menjelang pernikahan.

Namun, Jennifer Coppen dan Justin Hubner sepakat merahasiakan jadwal pernikahan.

"Persiapan sudah 80 persen," ucap pemain film Akad itu.

Perihal konsep pernikahan, Jennifer Coppen berencana mengusung adat dan budaya.

Adapun adat Jawa dipilih untuk konsep prosesi pernikahan dirinya dengan pesepakbola Justin Hubner.

