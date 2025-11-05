Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Rencana Pemprov Jabar Belanja Radar Pendeteksi Bencana, Dedi Mulyadi Beri Alasan

Rabu, 05 November 2025 – 16:09 WIB
Rencana Pemprov Jabar Belanja Radar Pendeteksi Bencana, Dedi Mulyadi Beri Alasan - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui usai apel siaga bencana di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bakal membeli alat pendeteksi bencana atau radar yang rencananya akan menggunakan dana APBD 2026.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan selama ini pemerintah daerah rupanya tak memiliki radar, sehingga saat bencana terjadi penanganan baru dilakukan.

Padahal, dengan alat tersebut bisa meminimalisir dampak dari bencana.

Baca Juga:

Dedi juga menyinggung kultur masyarakat Indonesia yang cenderung tak mempercayai prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Hal itu terlihat dari beberapa kasus yang mana ada warga tak mau direlokasi meski berada di daerah rawan bencana.

"Orang Indonesia ini enggak percaya sama BMKG, orang Indonesia banyak enggak percaya pada perkiraan bencana," kata Dedi usai apel siaga bencana di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

Baca Juga:

Padahal, kata Dedi, peringatan dini yang dikeluarkan instansi terkait, sebagai antisipasi kepada masyarakat untuk lebih waspada.

"Tidak percaya pada early warning, enggak percaya, tetapi lamun batu kana hulu (kalau batu sudah kena kepala), baru percaya. Nah, ini harus dibetulin," tuturnya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi merencanakan pembelian radar pendeteksi bencana. Alasannya, banyak warga masih belum percaya dengan prediksi BMKG

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gubernur jabar dedi mulyadi  radar pendeteksi bencana  Pemprov Jabar  BMKG 
BERITA GUBERNUR JABAR DEDI MULYADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp