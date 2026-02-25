Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Rencana Pernikahannya dengan Lindi Bocor, Virgoun: Gue Doain Panjang Umur

Rabu, 25 Februari 2026 – 06:21 WIB
Virgoun. Foto: Instagram/virgoun_

jpnn.com, JAKARTA - Baru baru ini, publik dikejutkan dengan kabar pernikahan Virgoun dengan Lindi Fitriyana.

Mereka dikabarkan bakal menggelar pernikahan pada Kamis (26/2).

Surat undangan pernikahan Virgoun dan Lindi beredar di media sosial.

Menanggapi bocornya rencana pernikahannya itu, Virgoun memberikan respons nyeleneh melalui akunnya di Instagram.

"Siapa pun yang bocorin ke media, gue doain panjang umur, yang panjang," ujar Virgoun melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (25/2).

Mantan suami Inara Rusli itu lantas menyertakan alasan dirinya mendoakan hal tersebut.

"Jadi, entar pas kiamat orang-orang pada mati, dia hidup saja terus sambil celingak-celingik sendirian," kata Virgoun dengan diikuti emoji tertawa.

Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, H. Dani Nur Ali telah mengonfirmasi kabar pernikahan Virgoun dengan Lindi.

