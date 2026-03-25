Rencana WFH 1 Hari dalam Sepekan, Jangan Ambil Kebijakan Tanpa Analisis

Rabu, 25 Maret 2026 – 18:00 WIB
WFH akan kembali diberlakukan. Ilustrasi pekerja kantoran: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Giri Ramanda Nazaputra Kiemas meminta pemerintah bisa melakukan kajian mendalam dari wacana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama sehari dalam sepekan untuk karyawan swasta dan negeri.

Terutama, kata dia, kebijakan tersebut sejalan dengan rencana penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan tetap menjaga produktivitas. 

"Diingatkan untuk tidak mengambil kebijakan yang tidak dianalisis terlebih dahulu," kata Giri melalui layanan pesan, Rabu (25/3).

Baca Juga:

Namun, legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan ada beberapa pekerjaan yang karyawannya tidak bisa diterapkan WFH atau work from anywhere (WFA). 

"Maka dari itu ketika kebijakan ini diterapkan agar senantiasa dievaluasi, sehingga keadaan penghematan yang diinginkan sebanding dengan produktivitas yang mungkin turun dengan kebijakan ini," ujar Giri.

Dia juga mengingatkan perlunya evaluasi berkala apabila pemerintah benar-benar mewujudkan penerapan WFH sehari dalam sepekan 

Baca Juga:

"Evaluasi harus berkala, agar jangan mengorbankan produktivitas nasional untuk penghematan BBM yang akan membuat ekonomi mandek," kata Giri.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa WFH sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak.

WFH  Airlangga  BBM  Ekonomi  pembatasan bbm 
BERITA WFH LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
