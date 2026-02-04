Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Reno K9 Jadi Satwa Pertama Menerima Medali Kapolri, Brigjen Budhi: Ini Maknanya Luas

Rabu, 04 Februari 2026 – 14:58 WIB
Reno K9 Jadi Satwa Pertama Menerima Medali Kapolri, Brigjen Budhi: Ini Maknanya Luas
Karo Watpers SSDM Polri Brigjen Budhi Herdi Susianto bersama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan penjelasan soal pemberian penghargaan untuk Reno. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Reno K9, satwa pertama dalam sejarah Indonesia yang menerima Medali Vira Satya Manava Raksaka Pasu.

Pemberian penghargaan berlangsung di Lantai 5 Mapolda Riau, Rabu (4/2/2026).

Penghargaan diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan diserahkan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

Penghargaan sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi Reno dalam membantu operasi pencarian dan penyelamatan korban bencana di Sumatra Barat.

Prosesi penyerahan penghargaan disaksikan oleh jajaran kepolisian, aktivis lingkungan, serta para pencinta satwa.

Momen tersebut menjadi simbol pengakuan institusional Polri terhadap peran penting satwa dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dan kemanusiaan.

Karo Watpers SSDM Polri Brigjen Budhi Herdi Susianto, mengatakan penghargaan ini lahir dari refleksi Polri atas jasa besar satwa yang selama ini kerap luput dari apresiasi.

“Rekan-rekan sekalian, kami hadir di sini mewakili Polri, dalam hal ini Bapak Asisten SDM, untuk menyerahkan penghargaan dari Kapolri kepada Reno, satwa yang telah banyak membantu tugas-tugas kepolisian,” ujar Budhi.

Pemberian penghargaan untuk Reno K9 berlangsung di Lantai 5 Mapolda Riau, Rabu (4/2/2026).

