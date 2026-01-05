Renstra 2026: WIZSTREN Gelar BIMTEK Nasional Perdana di Lampung

jpnn.com, LAMPUNG - Wakaf, Infak, Zakat, dan Sodaqoh Pesantren (WIZSTREN) Indonesia resmi memulai agenda Konsolidasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) WIZSTREN 2026 melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Dewan Eksekutif Wilayah (DEW) di Provinsi Lampung.

Kegiatan ini menjadi titik awal roadshow BIMTEK nasional yang akan digelar secara bertahap di seluruh wilayah WIZSTREN se-Indonesia.

BIMTEK DEW WIZSTREN Provinsi Lampung berlangsung pada 4–5 Januari 2026 di Hotel Batiqa, Bandar Lampung, dan diikuti seluruh jajaran pengurus DEW Lampung.

Baca Juga: Kemenag Uji Coba Evaluasi Pendayagunaan Zakat Berbasis SIMZAT

Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyatukan visi pengurus wilayah dalam membangun ekosistem ekonomi pesantren yang profesional dan berkelanjutan.

Dewan Eksekutif Nasional (DEN) WIZSTREN menegaskan bahwa Renstra 2026 menempatkan konsolidasi kelembagaan sebagai fondasi utama penguatan peran WIZSTREN sebagai pengelola dana wakaf, zakat, infak, dan sodaqoh berbasis pesantren.

Konsolidasi tersebut diarahkan untuk memastikan keselarasan kebijakan dan standar tata kelola dari tingkat nasional hingga wilayah.

Direktur Eksekutif DEN WIZSTREN, Dr. Robert Edy Sudarwan, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai wilayah awal roadshow BIMTEK karena dinilai memiliki potensi pesantren yang kuat serta kesiapan kelembagaan yang baik.

“Provinsi Lampung kami pilih sebagai titik awal karena memiliki potensi pesantren yang kuat serta kesiapan kelembagaan yang baik untuk mendukung konsolidasi nasional,” ujarnya.