Rentetan Kasus Melibatkan Anggota Polri, Hinca Komisi III: Ini Meresahkan Sekali

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menuntut perbaikan di internal kepolisian setelah rentetan kasus melibatkan petugas Korps Bhayangkara dalam dua pekan ke belakang.

Legislator fraksi Demokrat itu menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak pandang bulu menindak aparat kepolisian yang terbukti melanggar aturan.

"Saya minta saudara Kapolri untuk segera mengambil tindakan cepat dengan cara menempatkan di penempatan khusus, periksa, dan segera diadili sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

Terlebih lagi, ujar dia, masyarakat sebenarnya gelisah dengan berbagai kasus yang melibatkan anggota kepolisian.

"Ini meresahkan sekali," ujar Hinca.

Dalam dua pekan ke belakang, muncul kasus hukum melibatkan anggota kepolisian. Semisal, kasus eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang terjerat perkara penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, muncul kasus peredaran narkoba yang melibatkan Kasat Narkoba Polres Toraja Utara AKP AE dan Kanit Narkoba Aiptu N.

Tak berhenti di situ, kasus melibatkan kasus anggota kepolisian, yakni Bripda Masias Siahaya.