Representasi Generasi Pemimpin Baru, Steven Kusumo Masuk Daftar Fortune Indonesia '40 Under 40' 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kiprah Steven Kusumo sebagai eksekutif muda memperoleh pengakuan bergengsi. Di tengah perubahan lanskap bisnis yang kian dinamis, Presiden Direktur PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) itu masuk dalam daftar Fortune Indonesia '40 Under 40' 2026.

Penghargaan tersebut diberikan kepada para individu yang dinilai memiliki capaian signifikan dalam dua tahun terakhir serta menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Daftar itu bukan sekadar perayaan usia muda, melainkan juga sebagai refleksi atas kontribusi konkret terhadap perekonomian dan ekosistem industri.

Fortune Indonesia menganggap Steven yang kini berusia 35 tahun merupakan representasi generasi pemimpin baru. Di usianya saat ini, dia dinilai sebagai satu dari 40 tokoh muda paling berpengaruh lintas sektor di Indonesia.

Pemimpin Redaksi Fortune Indonesia Hendra Soeprajitno menyebut '40 Under 40' edisi 2026 sebagai momentum yang menantang pandangan lama tentang usia dan kesuksesan. Namun, katanya, Fortune Indonesia melalui daftar ini membuktikan bahwa tesis tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan di era modern.

"Para tokoh dalam daftar '40 Under 40' Tahun 2026 ini berhasil mematahkan mitos tersebut. Mereka membuktikan bahwa fokus, disiplin, dan keberanian mengambil keputusan strategis tidak harus menunggu usia matang, ujar Hendra.

Bagi Steven, pengakuan itu hadir dalam fase ketika tanggung jawab korporasi pimpinannya makin kompleks. Menurut dia, industri pengembangan kawasan menuntut visi jangka panjang, presisi finansial, serta kemampuan membaca dinamika pasar.

"Setiap keputusan ekspansi tidak hanya berbicara soal pertumbuhan bisnis, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi baru," ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Steve, CBDK terus memperkuat peran sebagai pengembang kawasan terpadu yang mengintegrasikan hunian, komersial, dan ruang aktivitas ekonomi.