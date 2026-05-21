Republikorp dan Telkomsel Kerja Sama Kembangkan Secure Private Network untuk Pertahanan

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan anak perusahaan Republikorp, Republik Technetronic Nusantara (RTN) dalam pengembangan Secure Private Network guna mendukung komunikasi strategis nasional.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital sektor pertahanan melalui pengembangan infrastruktur komunikasi yang aman, resilien, dan critical-mission.

Nota Kesepahaman (MoU) strategis ini resmi ditandatangani Direktur Sales Telkomsel Stanislaus Susatyo bersama Direktur PT Republik Technetronic Nusantara (RTN) Rikza Nurhakim, sebagai langkah konkret dalam memperkuat sinergi teknologi komunikasi pertahanan nasional.

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan jaringan komunikasi strategis yang aman, resilien, dan mampu mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern di lingkungan dengan tingkat kompleksitas tinggi dan tantangan geografis yang beragam.

Dalam pengembangan jangka panjang, Telkomsel dan Republikorp membuka peluang kolaborasi pada berbagai teknologi komunikasi pertahanan, mulai dari Mobile Tactical Communication System hingga pengembangan teknologi satelit, LTE tactical, dan hybrid communication system guna memastikan konektivitas yang aman dan resilien di wilayah operasi strategis maupun terpencil.

Selain mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern, kolaborasi ini juga berpotensi mencakup pengembangan sistem komunikasi darurat nasional serta infrastruktur dual-use untuk mendukung penanggulangan bencana, keamanan nasional, dan penguatan ekosistem industri pertahanan berbasis teknologi komunikasi dalam negeri.

“Kolaborasi ini merupakan perwujudan komitmen nyata Telkomsel dalam menghadirkan solusi konektivitas dan layanan digital yang andal guna menyokong berbagai kebutuhan strategis nasional," kata ungkap Direktur Sales Telkomsel Stanislaus Susatyo.

"Melalui inisiatif pengembangan Secure Private Network bersama Republikorp, kami berupaya memaksimalkan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang aman dan resilien,” katanya.