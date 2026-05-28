Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Resahkan Warga, 3 Remaja Pembuat Konten Pocong Live Medsos Ditangkap Polres Sragen

Kamis, 28 Mei 2026 – 18:59 WIB
Resahkan Warga, 3 Remaja Pembuat Konten Pocong Live Medsos Ditangkap Polres Sragen - JPNN.COM
Sejumlah remaja pembuat konten pocong diamankan di Polres Sragen, Kamis. (ANTARA/HO-Humas Polda Jateng)

jpnn.com, SRAGEN - Personel Polres Sragen menangkap tiga remaja yang diduga kuat membuat konten media sosial menggunakan atribut pocong.

Aksi tersebut terpaksa dihentikan pihak kepolisian karena dinilai memicu keresahan di tengah masyarakat luas.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto di Semarang, Kamis, mengatakan, ketiga remaja itu diamankan di terowongan rel KA sekitar Pasar Bunder Sragen oleh petugas Satuan Intelkam Polres Sragen.

Baca Juga:

"Petugas sedang melakukan patroli dan memantau aktivitas di di media sosial," katanya.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, ketiga remaja tersebut membuat konten tentang "pocong jadi-jadian" yang disiarkan secara langsung melalui media sosial.

Menurut dia, dalam aksinya para remaja itu membuat rekaman video di sejumlah lokasi, seperti Stadion Taruna dan Alun-Alun Sasono Langen Putro.

Baca Juga:

Ketiga remaja yang diamankan tersebut masing-masing RA (17), RG (17), dan JS (17) yang masing-masing berperan menggunakan kostum pocong maupun merekam video.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, tidak ditemukan motif tindak pidana lainnya.

Personel Polres Sragen menangkap tiga remaja yang diduga kuat membuat konten media sosial menggunakan atribut pocong.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp