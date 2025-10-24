Research Week UNTAR Sukses Publikasikan Lebih dari 2.000 Karya

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) sukses melaksanakan Research Week sebagai komitmen penelitian dan pengabdian masyarakat.

Research Week Untar 2025 kali ini dilaksanakan bertempat di Auditorium Kampus I Untar pada Selasa (21/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh para tenaga pendidik yang berkontribusi dalam mempublikasikan karya ilmiah di berbagai bidang.

Rektor Untar, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., menyampaikan apresiasi kepada para dosen dan tenaga pengajar Untar atas kontribusi serta dedikasinya dalam publikasi ilmiah yang turut mengharumkan reputasi universitas.

“Saat ini, SINTA Untar telah mencapai peringkat ke-11 secara nasional dan menempati peringkat pertama di antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS),” ungkap Rektor Untar Prof. Amad.

Prof. Amad menjelaskan sebagai agenda tahunan, Research Week Untar 2025 menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan akademik universitas.

“Data yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan setiap tahunnya,” kata dia.

Pada kesempatan ini, Untar juga memberikan penghargaan dalam berbagai kategori kepada para dosen dan tenaga pengajar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pencapaian mereka.