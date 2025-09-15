Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Resep Tenang Mauricio Souza: Persija Jakarta Terhindar dari Kekalahan Lawan Bali United

Senin, 15 September 2025 – 06:09 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan mental baja saat menjamu Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9/2025).

Sempat tertinggal lebih dahulu, Macan Kemayoran berhasil bangkit dan memaksakan hasil imbang 1-1.

Gol cepat gelandang Bali United Mirza Mustafic pada menit ke-18 sempat membuat publik JIS terdiam. Namun, perubahan strategi dan mental di babak kedua menjadi titik balik.

Bruno Tubarao akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56, memastikan Persija tetap menjaga catatan tak terkalahkan musim ini.

Resep Tenang Mauricio Souza

Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkap resep sederhana di balik kebangkitan timnya. Alih-alih menuntut permainan agresif, dia meminta para pemain menurunkan adrenalin saat jeda turun minum.

“Saya katakan kepada mereka, tenang saja. Jika lebih terorganisir, peluang gol pasti datang. Hasilnya, kami bisa menyamakan kedudukan,” ujar Souza.

Meski mampu bangkit, Persija sejatinya berkesempatan membalikkan keadaan. Peluang emas dari Maxwell dan Witan Sulaeman gagal berbuah gol setelah kiper Bali United Mike Hauptmeijer tampil luar biasa di bawah mistar.

Persija Terus Bersaing di Papan Atas

Tambahan satu poin membawa Persija tetap menempel ketat Borneo FC di papan atas klasemen BRI Super League.

TAGS   Persija Jakarta  Bali United  Persija  Mauricio Souza  Super League 
