JPNN.com - Politik - Legislatif

Reses, Ibas Tinjau Program Desa Peduli Sumber Air untuk Indonesia Sehat & Sejahtera

Minggu, 19 Oktober 2025 – 15:01 WIB
Wakil Ketua MPR RI Ibas menyerahkan bantuan pendanaan pembangunan Desa Peduli Sumber Air (DPSA) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kepada Desa Tremas senilai Rp 63,2 juta. Foto: dok Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerahkan bantuan pendanaan pembangunan Desa Peduli Sumber Air (DPSA) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kepada Desa Tremas senilai Rp 63,2 juta. 

Ibas menyerahkan bantuan dalam kunjungan kerja ke Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dalam rangka acara “Sosialisasi Program Pembangunan DPSA: Desa Berdaya, Sumber Air Terjaga” sekaligus meninjau lokasi Program TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle). 

Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut juga meninjau langsung titik lokasi pembangunan sumur resapan, toren air, serta instalasi penampungan air hujan (IPAH) yang menjadi bagian dari program tersebut.

“Program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi investasi masa depan. Air bersih adalah sumber kehidupan, sumber kesejahteraan, dan sumber kesehatan,” ungkap Ibas dikutip, Minggu (19/10). 

Menurut Ibas, di daerah seperti Pacitan yang masih menghadapi tantangan kekeringan di sejumlah titik, keberadaan DPSA menjadi harapan bagi masyarakat untuk memiliki pasokan air yang berkelanjuta.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara bijak. 

“Saya titip pesan, tolong dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Air bersih ini anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan lestarikan. Kalau air hujan bisa dikelola, maka kehidupan akan semakin sejahtera,” pesannya.

Dewan Penasihat KADIN itu pun menyinggung kaitan antara ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digencarkan pemerintah.

