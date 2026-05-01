Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Reshuffle Kabinet Berulang, Respons Cepat Presiden untuk Evaluasi Kinerja atau Kalibrasi Kekuasaan?

Jumat, 01 Mei 2026 – 18:20 WIB
Peneliti dari Lembaga Constra Revan Fauzano. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti lembaga Constra Revan Fauzano menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada akhir 2026 lalu memperlihatkan stabilitas pemerintahan saat ini didasarkan pada dinamika yang sangat fleksibel. 

Revan mengatakan perombakan kabinet dengan memasukkan tokoh dari latar belakang aktivis, militer, hingga penasihat politik, itu menggambarkan arah politik kekuasaan yang sedang dibangun pemerintah. 

Menurut dia, reshuffle kabinet kali ini bisa memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan. Namun, lanjut Revan, di sisi lain kombinasi tersebut berpotensi menciptakan tarik-menarik kepentingan.

Revan memahami reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, lanjut dia, seringnya reshuffle akan membuat banyak tafsiran terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.

“Dalam dua tahun terakhir, tingginya frekuensi reshuffle menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah ini tanggapan cepat terhadap evaluasi kinerja, ataukah justru mencerminkan desain awal pemerintahan yang belum kokoh," kata Revan dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Revan menilai di balik narasi penyegaran dan evalusi, reshuffle kabinet kali ini membuka ruang analisis yang lebih dalam. "Bahwa yang sedang berlangsung bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan proses rekalibrasi kekuasaan dalam kerangka konsolidasi eksekutif," ungkapnya. 

Menurut Revan, perombakan kabinet dengan memasukkan figur dari latar belakang beragam, seperti aktivis, militer, hingga konsultan politik, itu merefleksikan pendekatan hibrida antara technocratic governance dan political accommodation. 

"Dalam teori politik, ini sering disebut sebagai upaya membangun broad-based coalition, yakni koalisi luas untuk meminimalkan resistensi. Akan tetapi, hal ini mengandung paradoks dalam pelaksanaannya, karena menghasilkan koalisi yang besar," katanya.

Seringnya reshuffle kabinet akan membuat banyak tafsiran terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   reshuffle kabinet  Prabowo  revan fauzano  Menteri 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp