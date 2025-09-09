Reshuffle Kabinet Dinilai Bentuk Evaluasi Kinerja untuk Kepentingan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo) Heikal Safar menilai bahwa reshuffle kabinet oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merupakan hak prerogatif kepala negara. Hak tersebut, menurutnya, wajib dihormati oleh seluruh elemen bangsa.

Wakil Ketua Umum Alumni Universitas Jayabaya ini menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja menteri yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya di bidang ekonomi.

“Reshuffle ini sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang dan merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, saya mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo serta mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keputusannya,” ujarnya pada Selasa (9/9).

Baca Juga: Ganjar Pranowo Tanggapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa

Heikal menilai perombakan ini sebagai reshuffle jilid pertama dan memperkirakan kemungkinan adanya reshuffle lanjutan di masa mendatang.

“Saya salut dengan keberanian Presiden Prabowo yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan rakyat serta kepastian hukum di Indonesia. Program strategis nasional harus dikawal agar tidak diganggu pihak-pihak yang merugikan rakyat,” tegasnya.

Salah satu program prioritas yang menurut Heikal wajib didukung penuh adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan program tersebut sebagai fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan menyiapkan generasi emas Indonesia pada 2045.

“Para pejabat negara jangan hanya duduk di belakang meja. Buka mata, buka hati, dan turun langsung ke lapangan untuk mendukung program Presiden, terutama MBG. Rakyat Indonesia sudah terlalu lama bersabar. Di era Prabowo yang menekankan modernisasi dan digitalisasi, jangan ada lagi pengkhianatan terhadap rakyat,” pungkas Heikal. (tan/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

