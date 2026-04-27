JPNN.com - Nasional - Istana

Reshuffle Kabinet Sore Ini, Sejumlah Tokoh Datangi Istana, Begini Pengakuan Dudung

Senin, 27 April 2026 – 14:42 WIB
Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Istana Negara, pada Senin (27/4). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah tokoh terlihat berdatangan ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (27/4) siang.

Dua di antaranya, yakni Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat.

Keduanya tampak mengenakan jas hitam, dipadukan dengan kemeja putih, dari biru muda, dan peci hitam.

Dudung mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Senin pagi untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Jam 3 pelantikan. Ya nanti lihat (dilantik) sebagai apa,” ujar Dudung.

Dia tidak mengiyakan apakah dirinya akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam reshuffle kabinet kali ini.

Namun, dia mengaku memang mendapatkan arahan dari Prabowo terkait tugas KSP.

“Arahannya bahwa tugas-tugas KSP sebagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional, nanti saya jelaskan lah setelah dilantik,” katanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

