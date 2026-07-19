Residivis Curanmor Bersenpi Asal Lampung Timur Ditangkap di Pesanggrahan

jpnn.com, JAKARTA - Komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api yang kerap meresahkan warga Pesanggrahan, Jakarta Selatan, digulung pihak kepolisian.

Petugas menangkap dua pelaku berinisial AR dan T, 38, yang merupakan seorang residivis—di dua lokasi berbeda hingga ke wilayah Lampung Timur.

"Jadi kami gabungan dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Unit Reskrim Polsek Pesanggrahan membentuk tim gabungan untuk pengungkapan beberapa curanmor yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, salah satunya di wilayah Pesanggrahan," kata Kapolsek Pesanggrahan Kompol Seala Syah Alam di Jakarta, Minggu.

Seala menjelaskan, polisi sebelumnya menangkap pelaku berinisial AR pada Sabtu (18/7) dini hari pukul 02.00 WIB. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian mengidentifikasi dan menangkap pelaku lain berinisial T di Lampung Timur.

Menurut dia, pelaku T melakukan perlawanan saat akan ditangkap sehingga petugas mengambil tindakan tegas terukur. Polisi juga menetapkan satu pelaku lainnya sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Ia mengatakan T merupakan residivis kasus curanmor yang pernah ditangkap pada 2024, namun kembali melakukan tindak pidana serupa setelah bebas.

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"Untuk pelaku sendiri, inisial T sudah pernah tertangkap sebelumnya tahun 2024. Lalu dia bebas kan, dan ternyata mengulangi perbuatan yang sama lagi. Jadi bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan adalah residivis," katanya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan senjata api rakitan beserta lima peluru kaliber 9 milimeter yang diduga digunakan pelaku saat beraksi.