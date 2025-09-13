Reskrim, Brimob, Dalmas, Sabhara Polda Metro Jaya Patroli Skala Besar

Sabtu, 13 September 2025 – 22:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 184 personel gabungan dari berbagai satuan di Polda Metro Jaya melaksanakan patroli skala besar di Jakarta dan sekitarnya, Sabtu (13/9).

Patroli skala besar ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat interaksi dengan masyarakat.

“Patroli ini dibagi dua rayon. Rayon pertama rutenya dari Polda menuju Matraman, Pramuka, Jakarta Utara, Pelabuhan, Sunter, Kemayoran, Manggarai, Tebet dan Pancoran. Lalu kembali ke Polda," kata Kasiaga Biro Operasi Polda Metro Jaya AKBP Aritonang.

Rayon kedua rutenya dari Polda menuju Kampung Melayu, Tebet Selatan, Lebak Bulus, Pondok Indah, Arteri Permata Hijau, Tentara Pelajar, Palmerah, Tomang, Harmoni, Monas dan kembali ke Polda.

Aritonang menjelaskan masing-masing rayon diperkuat 92 personel. Pasukan gabungan tersebut terdiri dari Brimob, Dalmas, Sabhara hingga unit Reserse Kriminal (Reskrim).

Patroli tidak hanya sekadar menjaga situasi kamtibmas, melainkan juga untuk berdialog dengan warga.

Petugas akan menanyakan langsung kepada masyarakat terkait situasi keamanan di lingkungannya.

"Kami kedepankan patroli dialogis. Anggota turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat, mendengar informasi, keluhan atau masukan. Tujuannya agar Polri semakin dekat dengan warga," ujarnya.