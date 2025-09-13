Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Reskrim, Brimob, Dalmas, Sabhara Polda Metro Jaya Patroli Skala Besar

Sabtu, 13 September 2025 – 22:52 WIB
Reskrim, Brimob, Dalmas, Sabhara Polda Metro Jaya Patroli Skala Besar - JPNN.COM
Personel gabungan melakukan patroli skala besar pada Sabtu (13/9/2025). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 184 personel gabungan dari berbagai satuan di Polda Metro Jaya melaksanakan patroli skala besar di Jakarta dan sekitarnya, Sabtu (13/9).

Patroli skala besar ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat interaksi dengan masyarakat.

“Patroli ini dibagi dua rayon. Rayon pertama rutenya dari Polda menuju Matraman, Pramuka, Jakarta Utara, Pelabuhan, Sunter, Kemayoran, Manggarai, Tebet dan Pancoran. Lalu kembali ke Polda," kata Kasiaga Biro Operasi Polda Metro Jaya AKBP Aritonang.

Baca Juga:

Rayon kedua rutenya dari Polda menuju Kampung Melayu, Tebet Selatan, Lebak Bulus, Pondok Indah, Arteri Permata Hijau, Tentara Pelajar, Palmerah, Tomang, Harmoni, Monas dan kembali ke Polda.

Aritonang menjelaskan masing-masing rayon diperkuat 92 personel. Pasukan gabungan tersebut terdiri dari Brimob, Dalmas, Sabhara hingga unit Reserse Kriminal (Reskrim).

Patroli tidak hanya sekadar menjaga situasi kamtibmas, melainkan juga untuk berdialog dengan warga.

Baca Juga:

Petugas akan menanyakan langsung kepada masyarakat terkait situasi keamanan di lingkungannya.

"Kami kedepankan patroli dialogis. Anggota turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat, mendengar informasi, keluhan atau masukan. Tujuannya agar Polri semakin dekat dengan warga," ujarnya.

Sebanyak 184 personel gabungan dari berbagai satuan di Polda Metro Jaya melaksanakan patroli skala besar di Jakarta dan sekitarnya, Sabtu (13/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Metro Jaya  Brimob  reskrim  Sabhara 
BERITA POLDA METRO JAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp