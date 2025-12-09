Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Resmi Bercerai, Bedu Kini Tinggal di Kontrakan Rp70 Juta

Rabu, 10 Desember 2025 – 01:14 WIB
Resmi Bercerai, Bedu Kini Tinggal di Kontrakan Rp70 Juta - JPNN.COM
Bedu. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Bedu mengungkapkan kehidupannya setelah resmi bercerai dengah mantan istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Kekinian, pemilik nama Harabdu Tohar itu tak lagi tinggal di rumah lamanya.

Bedu mengaku dirinya saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat.

Baca Juga:

"Saya ngontrak di daerah Depok. Dekat Kubah Mas. Itu hampir setahun yang Rp 70 juta," ujar Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (9/12).

Rumah lamanya tersebut kini ditempati oleh anak-anaknya dan mantan istri.

Bedu memastikan dirinya bakal tetap memenuhi tanggungjawabnya sebagai ayah.

Baca Juga:

Dia, bahkan membayarkan cicilan rumah dan mobil, serta memenuhi keperluan rumah, termasuk nafkah anak-anak.

"Kalau cicilan masih ada yang harus saya lunasin, adalah rumah sama mobil. Jadi, saya masih tetap harus lunasin cicilan sama nafkahin anak-anak," ucap Bedu.

Bedu mengaku dirinya saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bedu  Bedu cerai  Irma Kartika Anggreani  Perceraian artis 
BERITA BEDU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp