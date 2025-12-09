Resmi Bercerai, Bedu Kini Tinggal di Kontrakan Rp70 Juta

Rabu, 10 Desember 2025 – 01:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Bedu mengungkapkan kehidupannya setelah resmi bercerai dengah mantan istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Kekinian, pemilik nama Harabdu Tohar itu tak lagi tinggal di rumah lamanya.

Bedu mengaku dirinya saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat.

"Saya ngontrak di daerah Depok. Dekat Kubah Mas. Itu hampir setahun yang Rp 70 juta," ujar Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (9/12).

Rumah lamanya tersebut kini ditempati oleh anak-anaknya dan mantan istri.

Bedu memastikan dirinya bakal tetap memenuhi tanggungjawabnya sebagai ayah.

Dia, bahkan membayarkan cicilan rumah dan mobil, serta memenuhi keperluan rumah, termasuk nafkah anak-anak.

"Kalau cicilan masih ada yang harus saya lunasin, adalah rumah sama mobil. Jadi, saya masih tetap harus lunasin cicilan sama nafkahin anak-anak," ucap Bedu.