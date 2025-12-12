Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Resmi Bercerai dari Adly Fairuz, Angbeen Rishi Dapat Hak Asuh Anak

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:37 WIB
Resmi Bercerai dari Adly Fairuz, Angbeen Rishi Dapat Hak Asuh Anak - JPNN.COM
Angbeen Rishi seusai sidang cerainya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (13/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi telah resmi diputus bercerai oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Dalam putusan cerai tersebut, majelis hakim tak hanya mengabulkan gugatan cerai Angbeen Rishi terhadap pesinetron 38 tahun tersebut.

Akan tetapi, majelis hakim juga menetapkan hak asuh anak kepada Angbeen Rishi selaku penggugat.

Baca Juga:

Humas PA Jakarta Selatan, Abid mengatakan, perihal hak asuh anak memang telah disepakati bersama oleh Adly Fairuz dan Angbeen Rishi.

"Sudah diputus, putusannya dikabulkan. Kemudian ada hak asuh anak, itu memang disepakati oleh dua pihak, diberikan kepada penggugat," ujar Abid kepada awak media, Kamis (11/12).

Namun, dalam putusan itu tak dibahas perihal harta gana-gini maupun hak asuh anak.

Baca Juga:

"Enggak ada (harta gana-gini). Iya (cuma soal cerai dan hak asuh anak)," kata Abid.

Adapun kedua belah pihak, baik Adly Fairuz maupun Angbeen Rishi diberi waktu selama 14 hari apabila ingin mengajukan banding atas putusan majelis hakim.

Akan tetapi, majelis hakim juga menetapkan hak asuh anak kepada Angbeen Rishi selaku penggugat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Angbeen Rishi  Adly Fairuz  Perceraian artis  Hak Asuh  hak asuh anak 
BERITA ANGBEEN RISHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp