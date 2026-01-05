Resmi Bercerai dengan Bugi Ramadhana, Andhara Early Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Andhara Early telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, Bugi Ramadhana.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya dan mantan suami resmi bercerai pada Oktober 2025 lalu.

Namun, menurutnya, keputusan untuk bercerai itu telah melewati proses pertimbangan yang panjang.

"14 tahun, kan, bukan sebentar ya, apa sih alasannya? Pastinya banyak alasannya. Dan ini, kan, bukan keputusan yang diambil karena satu-dua hal dalam satu-dua hari atau satu-dua bulan saja," ujar Andhara Early di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (5/1).

Dia menuturkan alasannya memilih untuk bercerai dipicu dari akumulasi berbagai hal yang terjadi selama 14 tahun pernikahan.

Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya.

"Jadi, sudah akumulasi dan memang akhirnya kami berdua sama-sama memutuskan untuk jalan terbaik memang adalah perpisahan," ucap Andhara Early.

Perempuan 46 tahun itu mengaku dirinya dan Bugi Ramadhana sudah berupaya untuk mengatasi persoalan yang ada dalam rumah tangga mereka.