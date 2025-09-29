Resmi Bercerai, Pratama Arhan Masih Komunikasi dengan Azizah

Senin, 29 September 2025 – 16:25 WIB

jpnn.com, TIGARAKSA - Pesepakbola Pratama Arhan resmi menyandang status duda setelah sidang ikrar talak yang digelar di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9).

Kuasa hukum Pratama Arhan, Adinda menegaskan komunikasi antara Arhan dan Azizah Salsha tetap terjalin dengan baik, meski telah bercerai.

"Mereka masih komunikasi dengan baik," ungkap Adinda di Tangerang.

Lebih lanjut, Adinda menjelaskan perceraian tersebut bagian hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

"Walaupun yang menggugat hari ini adalah Arhan, ini sudah dilakukan musyawarah keluarga sehingga menjadi kesepakatan bersama untuk bercerai," jelasnya.

Diketahui, Pratama Arhan tidak dapat hadir dalam sidang ikrar talak, karena harus mempersiapkan diri untuk kompetisi Asian Elite Cup 2.

Kendati demikian, sidang ikrar talak berlangsung di bawah panduan hakim, yang memastikan pembacaan dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur.

"Klub tempatnya bernaung tidak memberikan izin untuk kehadirannya," ujar Adinda.