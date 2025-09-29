Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Resmi Bercerai, Pratama Arhan Masih Komunikasi dengan Azizah

Senin, 29 September 2025 – 16:25 WIB
Resmi Bercerai, Pratama Arhan Masih Komunikasi dengan Azizah - JPNN.COM
Azizah Salsha bersama Pratama Arhan. Ilustrasi. Foto Instagram pratamaarhan8

jpnn.com, TIGARAKSA - Pesepakbola Pratama Arhan resmi menyandang status duda setelah sidang ikrar talak yang digelar di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9).

Kuasa hukum Pratama Arhan, Adinda menegaskan komunikasi antara Arhan dan Azizah Salsha tetap terjalin dengan baik, meski telah bercerai. 

"Mereka masih komunikasi dengan baik," ungkap Adinda di Tangerang.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Adinda menjelaskan perceraian tersebut bagian hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

"Walaupun yang menggugat hari ini adalah Arhan, ini sudah dilakukan musyawarah keluarga sehingga menjadi kesepakatan bersama untuk bercerai," jelasnya.

Diketahui, Pratama Arhan tidak dapat hadir dalam sidang ikrar talak, karena harus mempersiapkan diri untuk kompetisi Asian Elite Cup 2.

Baca Juga:

Kendati demikian, sidang ikrar talak berlangsung di bawah panduan hakim, yang memastikan pembacaan dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur.

"Klub tempatnya bernaung tidak memberikan izin untuk kehadirannya," ujar Adinda.

Pratama Arhan resmi menyandang status duda setelah sidang ikrar talak yang digelar di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pratama Arhan  Azizah Salsha  Cerai  Pengadilan Agama 
BERITA PRATAMA ARHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp