Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Resmi Berpisah dengan Persija, Thales Lira Tinggalkan Pesan Emosional

Kamis, 28 Mei 2026 – 10:46 WIB
Resmi Berpisah dengan Persija, Thales Lira Tinggalkan Pesan Emosional - JPNN.COM
Pemain Persija Jakarta, Thales Lira saat berlatih menjelang laga melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Madya, Jakarta, Kamis (27/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Bek asing Persija Jakarta asal Brasil Thales Lira resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Macan Kemayoran seusai berakhirnya musim Super League 2025/26.

Meski hanya semusim memperkuat Persija, Thales mengaku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari klub ibu kota tersebut.

Dalam pesan perpisahannya, pemain berusia 33 tahun itu menilai pengalamannya bersama Persija menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karier profesionalnya.

Baca Juga:

Dia merasa banyak belajar dari tekanan besar, tantangan berat, hingga atmosfer luar biasa yang diberikan klub dan suporternya.

"Merupakan suatu kehormatan untuk membela warna-warna ini dan mengenakan jersei ini," ujar Thales Lira.

Thales tampil dalam 20 pertandingan dan dipercaya menjadi tandem Rizky Ridho saat tim masih ditangani Mauricio Souza.

Baca Juga:

Meski sempat mendapat kritik dari The Jakmania, Thales memastikan dirinya tidak pernah setengah hati membela Persija. Dia mengaku selalu berjuang maksimal dalam setiap pertandingan.

"Di tengah kesulitan, profesionalisme, karakter, dedikasi, dan komitmen terhadap jersei ini tidak pernah goyah," katanya.

Bek Thales Lira mengumumkan perpisahan dengan Persija Jakarta. Ia mengaku bangga pernah menjadi bagian tim kebanggaan The Jakmania itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Thales Lira  Persija Jakarta  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp