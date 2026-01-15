Resmi Berseragam Persija, Fajar Bertekad Bawa Macan Kemayoran Juara

jpnn.com - JAKARTA - Fajar Fathurrahman resmi bergabung Persija Jakarta dari Borneo FC.

Dia didatangkan dari Borneo FC dengan kontrak selama 3,5 musim.

Persija Jakarta telah resmi mengumumkan kedatangan Fajar sebagai rekrutan pertama tim berjuluk Macan Kemayoran itu di putaran kedua BRI Super League 2025/2026.

Fajar Fathurrahman bertekad membawa Persija Jakarta menjuarai BRI Super League musim ini.

"Saya ingin bermain sesuai dengan karakter saya, membantu tim, berjuang bersama, dan tidak akan pernah mengenal lelah," kata Fajar dalam keterangan resmi Persija, Kamis (15/1).

"Insyaallah, saya sangat siap membantu tim dan insyaallah tahun ini bisa meraih juara,” ungkap Fajar.

Pemain berusia 23 tahun itu tiba di Persija setelah lebih lima tahun bersama membela Borneo dengan total 136 penampilan di semua kompetisi, mencetak dua gol dan 13 assists.

Di musim ini, dari 17 laga Super League, dia telah tampil dalam 14 pertandingan yang semuanya dimulai sebagai starter.