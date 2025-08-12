Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Resmi Bertunangan, Cristiano Ronaldo-Georgina segera Menuju Pelaminan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 15:30 WIB
Resmi Bertunangan, Cristiano Ronaldo-Georgina segera Menuju Pelaminan - JPNN.COM
Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo. Foto: as

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo dan kekasihnya Georgina Rodriguez, resmi bertunangan.

Pertunangan ini menjadi langkah baru dalam kisah cinta mereka yang telah berjalan hampir satu dekade.

Pasangan ini resmi mengumumkan pertunangan mereka melalui unggahan di Instagram Georgina pada Selasa (12/8) dini hari WIB.

Baca Juga:

Dalam unggahan tersebut, Georgina memamerkan cincin berlian besar di jarinya disertai keterangan, "Ya, saya bersedia. Dalam hal ini dan untuk seluruh hidup saya."

Pengumuman ini menjadi sorotan setelah Ronaldo sempat mengungkapkan alasan belum melamar Georgina, dalam sebuah wawancara beberapa bulan lalu.

Dikutip dari TalkSPORT, kapten klub Al Nassr itu menyatakan bahwa dia akan melamar Georgina saat momen yang tepat tiba.

Baca Juga:

"Saya selalu mengatakan kepadanya, 'ketika kita mendapatkan kecocokan itu.' Seperti segala hal dalam hidup kita, dan dia tahu apa yang saya bicarakan. Bisa setahun lagi, bisa enam bulan lagi, atau bisa sebulan lagi. Saya 1.000 persen yakin itu akan terjadi," ujar Ronaldo.

Mereka berdua telah menjalin hubungan sejak 2016, ketika pertama kali bertemu di sebuah toko Gucci di Madrid, saat Ronaldo masih bermain untuk Real Madrid.

Cristiano Cristiano Ronaldo-Georgina segera menuju pelaminan setelah mereka resmi bertunangan.

