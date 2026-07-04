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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Resmi Boyong Ragnar Oratmangoen, Persib Makin Bertabur Bintang

Sabtu, 04 Juli 2026 – 23:33 WIB
Resmi Boyong Ragnar Oratmangoen, Persib Makin Bertabur Bintang - JPNN.COM
Ragnar Oratmangoen saat menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali membuat kejutan di bursa transfer dengan resmi mendatangkan winger Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen.

Pemain berusia 28 tahun itu dikontrak selama tiga musim dan diproyeksikan menjadi salah satu andalan Maung Bandung dalam upaya mempertahankan gelar Super League sekaligus bersaing di level Asia.

Pengumuman perekrutan Ragnar disampaikan Persib pada Sabtu (4/7) melalui media sosial resmi klub. Mantan pemain Dender itu bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya di klub Belgia tersebut berakhir.

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"Selamat datang di Persib, Ragnar Oratmangoen! #SumangetAnyar untuk membawa trofi kembali ke Bandung. Berjuanglah dengan hati, karena di belakangmu ada jutaan Bobotoh yang selalu mendukung! Let's make Bandung ROAR again, RAGNAR!" tulis Persib.

Ragnar dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di beberapa posisi lini serang.

Pengalamannya berkarier di Eropa diharapkan bisa menambah kreativitas dan ketajaman permainan Persib musim depan.

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Kehadiran Ragnar juga menambah deretan pemain Timnas Indonesia di skuad Persib. 

Sebelumnya, Persib telah lebih dulu mengamankan tanda tangan Sandy Walsh pada bursa transfer kali ini. 

Persib Bandung resmi mendatangkan Ragnar Oeratmangon. Penggawa Timnas Indonesia itu dikontrak selama tiga tahun.

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TAGS   Ragnar oratmangoen  Persib rekrut Ragnar Oratmangoen  Persib Bandung  Persib 
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