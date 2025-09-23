Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Resmi Buka Piala Menpora U-12 dan U-15 2025 di Ternate, Menteri Dito: Salam Olahraga

Selasa, 23 September 2025 – 00:55 WIB
Resmi Buka Piala Menpora U-12 dan U-15 2025 di Ternate, Menteri Dito: Salam Olahraga - JPNN.COM
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat membuka rangkaian turnamen sepak bola Piala Menpora U12 dan U15 2025 di Lapangan Gambesi, Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Kamis (17/7) sore. Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com, TERNATE - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo secara resmi membuka rangkaian turnamen sepak bola Piala Menpora U12 dan U15 2025 di Lapangan Gambesi, Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Kamis (17/7) sore.

Menpora Dito didampingi Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos memukul tifa tanda dibukanya rangkaian Piala Menpora U12 dan U15 2025.

Momen tersebut juga dipadukan dengan penutupan turnamen sepak bola Piala Gubernur Malut 2025 yang mempertandingkan beberapa kategori usia.

Baca Juga:

"Dengan ini saya resmi membuka Piala Menpora U12 dan U15. Semangat, Salam Olahraga," ucap Menpora Dito.

Menpora Dito menyampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyelenggarakan rangkaian Piala Menpora U12 dan U15 ini pada 34 daerah di Indonesia.

Dalam hal ini, Menpora Dito secara khusus memilih Ternate sebagai lokasi kick-off untuk memulai rangkaian Piala Menpora ini.

Baca Juga:

"Karena saya yakin di Maluku Utara banyak potensi yang nantinya bisa meneruskan senior-senior di Tim Nasional," kata Menpora Dito.

Menpora Dito mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sherly Tjoanda Laos yang telah menyelenggarakan turnamen sepak bola Piala Gubernur 2025.

Menteri Dito Ariotedjo didampingi Gubernur Malut Sherly Tjoanda resmi membuka turnamen sepak bola Piala Menpora U-12 dan U-15 2025 di Ternate

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Menpora  turnamen sepak bola  Piala Menpora U-12  Piala Menpora U-15  Dito Ariotedjo  Sepak Bola  Sherly Tjoanda 
BERITA PIALA MENPORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp