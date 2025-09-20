Resmi Dibentuk, Forum HRD Muba Diharapkan Bisa Perkuat Sinergi Antara Pemerintah & Dunia Usaha

Sabtu, 20 September 2025 – 11:35 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memasuki babak baru dengan terbentuknya Forum HRD (Human Resources Development) Muba periode 2025-2028.

Forum itu diharapkan menjadi jembatan strategis yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan, serta mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ahmad Nizam Farabi, S.T., M.M., Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Musi Banyuasin dan Banyuasin menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja rentan.

Dia menyerukan ke perusahaan untuk meningkatkan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperluas jaminan sosial bagi pekerja non-formal.

“Perlindungan bagi pekerja dan keluarganya adalah prioritas utama. Melalui kolaborasi ini, kami dapat memastikan lebih banyak pekerja mendapatkan jaring pengaman sosial,” ujarnya dengan penuh semangat.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Ardiansyah menyampaikan sambutan hangat terhadap kepengurusan baru Forum HRD.

Baca Juga: Pemkab Muba Berkomitmen Semua Pekerja di Musi Banyuasin Dapat Perlindungan yang Layak

Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perusahaan dalam mewujudkan visi "Muba Maju Lebih Cepat".

“Forum HRD ini adalah ruang komunikasi penting. Sinergi antara perusahaan dan pemerintah adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama,” tegasnya.