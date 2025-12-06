Resmi Dibuka, Pekan Ngadu Kawani 2025 Diharapkan Lahirkan Talenta Baru

jpnn.com, SUMEDANG - Pekan Ngadu Kawani 2025 resmi dibuka di GOR Tadjimalela Sumedang pada Sabtu (6/12/2025). Ajang ini dibuka dengan pertandingan pertama dari cabang catur beregu yang diikuti 18 klub.

Setiap klub menurunkan empat pemain utama dan satu pemain cadangan. Pada cabang ini, panitia menyiapkan dua kategori juara, yakni juara klub dan juara papan dari peringkat satu hingga tiga.

Founder KawaniAja, Indra Jayaatmaja, mengatakan Pekan Ngadu Kawani digelar sebagai ruang kolaborasi antar-komunitas untuk mendorong kemajuan Sumedang.

“Sebagai komunitas yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan, tentu kami sangat concern pada kolaborasi. Komunitas itu indikator penting untuk mendorong pembangunan daerah. Ini menjadi kewajiban kami untuk suport percepatan, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia di Sumedang,” ujar Indra.

Direktur Eksekutif KawaniAja, Didi Suhrowardi, menjelaskan rangkaian acara berlangsung sepanjang Desember dengan sejumlah cabang pertandingan. Setelah pertandingan catur pada 6 Desember, agenda dilanjutkan dengan turnamen e-sport pada 7 Desember yang meliputi PES, MLBB, dan Free Fire.

“Besok ada pertandingan e-sport, ada ML, PS, dan FF. Setelah itu sepak bola U-13 digelar tanggal 7 dan 14 Desember di Kecamatan Buahdua,” ucap Didi.

Ia berharap rangkaian kegiatan ini menghasilkan talenta baru dan meningkatkan kualitas atlet muda.

“Mudah-mudahan ada hasil yang sempurna. Ini semua jadi ajang latihan dan meningkatkan kualitas pemain, supaya nanti mereka bisa dapat prestasi sendiri,” katanya.