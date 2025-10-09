Resmi Dibuka, PRO AVL Indonesia 2025 Hadirkan Peserta dari 10 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Pameran berskala internasional PRO AVL Indonesia 2025 resmi dibuka dan akan berlangsung mulai 9 - 11 Oktober 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi dan kolaborasi industri kreatif serta hiburan di kawasan Asia.

"Melalui kegiatan ini kita dorong kemajuan industri kreatif dan hiburan di dalam negeri," kata CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, Kamis (9/10).

Pameran internasional di industri audio, visual, lighting, dan musik bakal menjadi panggung penting bagi pelaku industri, kreator, dan profesional untuk mengeksplorasi teknologi mutakhir. Mereka juga berbagi pengetahuan, dan memperluas jejaring bisnis dalam satu platform internasional yang komprehensif.

"Kami yakin melalui sinergi lintas sektor, industri kreatif Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional,” ungkapnya.

PRO AVL Indonesia 2025 diikuti oleh 60 peserta pameran dari 10 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Tiongkok, Singapura, Malaysia, Thailand, Inggris, dan Jepang. Pameran ini juga digelar bersamaan dengan tiga ajang internasional lainnya, yaitu Tourism & Entertainment Technology Asia 2025, Broadcast & Media Tech Indonesia, dan Music Indonesia Expo 2025.

Ajang ini tidak hanya menjadi sarana pamer teknologi terkini, tetapi juga platform strategis yang mempertemukan pelaku industri, membuka peluang kolaborasi, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi baru untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, PRO AVL Indonesia 2025 juga menghadirkan kompetisi menyanyi “Sing Out Loud 2025”, yang akan menghadirkan 33 finalis terpilih untuk memperebutkan gelar juara dalam ajang grand final. Kompetisi ini menjadi wadah penting bagi para talenta vokal muda maupun penyanyi profesional untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka di panggung nasional.