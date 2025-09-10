Resmi Digelar, IEE Series 2025 Hadirkan Solusi Nyata Bagi Pembangunan Infrastruktur

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2025 resmi digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, pada Kamis (10/9).

Pameran yang berlangsung itu menjadi wadah strategis yang mempertemukan ribuan pelaku usaha berskala nasional maupun internasional, pemerintah, akademisi, serta masyarakat luas guna membangun sinergi nasional.

Mengusung tema “Sustainability for Industrial Transformation”, IEE Series 2025 diikuti lebih dari 2,000 perusahaan dari 40+ negara/region.

Country Manager Pamerindo Indonesia Lia Indriasari mengatakan kolaborasi multi-sektor diwujudkan akan hadirnya berbagai pameran industri energi dan engineering terbesar se-Asia Tenggara.

Menurut dia, kehadiran seluruh sektor di satu lokasi menjadikan IEE Series 2025 sebagai katalis sinergi lintas industri dalam mendukung pembangunan nasional.

Hal ini sejalan dengan proses Indonesia dalam membuktikan langkah konkretnya untuk membangun sistem pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan.

Lia Indriasari mengatakan pembangunan infrastruktur saat ini tidak bisa hanya berorientasi pada percepatan, tetapi harus tahan terhadap krisis, ramah lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

“IEE Series 2025 menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan infrastruktur Indonesia yang bukan hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan,” paparnya.