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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Resmi Digelar, IIES dan Indomaex 2026 Percepat Transformasi Industri Manufaktur

Kamis, 18 Juni 2026 – 14:51 WIB
Resmi Digelar, IIES dan Indomaex 2026 Percepat Transformasi Industri Manufaktur - JPNN.COM
Pameran Indonesia Import & Export Branding Showcase 2026 (IIES 2026) dan Indonesia International Machinery Fair 2026 (INDOMAEX 2026) secara resmi digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Kamis (18/6). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - Pameran Indonesia Import & Export Branding Showcase 2026 (IIES 2026) dan Indonesia International Machinery Fair 2026 (Indomaex 2026) secara resmi digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Kamis (18/6).

Ajang tersebut hadir untuk memperkuat perdagangan internasional dan mendorong perkembangan industri manufaktur nasional.

Managing Director PT Indonesia Mass Event Management, Dato Chong Chong Tik mengungkapkan kedua pameran ini diharapkan bisa membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing dan mempercepat transformasi industri menuju era yang lebih modern dan berkelanjutan.

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"Pameran ini untuk menciptakan platform yang profesional untuk mendorong perdagangan, investasi, pengembangan industri, pertukaran teknologi, dan kerja sama bisnis antarnegara serta antarwilayah," ungkap Dato Chong di ICE BSD, Kamis.

Dia menambahkan dengan semakin terbukanya akses pasar internasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas pangsa ekspor dan menarik lebih banyak investasi.

"Kehadiran IIES 2026 dan Indomaex 2026 pun menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global," tuturnya.

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IIES 2026 hadir sebagai gerbang perdagangan internasional dan pengembangan brand, yang mempertemukan para importir, eksportir, distributor, peritel, serta pelaku usaha yang mencari peluang pasar baru dan kemitraan strategis.

Sementara itu, Indomaex 2026 menampilkan perkembangan terkini dalam bidang manufaktur, permesinan, teknologi industri, serta industri tekstil dan alas kaki yang maju dan inovatif.

Pameran IIES dan Indomaex 2026 diharapkan bisa bisa membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing dan mempercepat transformasi industri.

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TAGS   Indomaex 2026  industri manufaktur  IIES 2026  importir 

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