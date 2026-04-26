Resmi Digelar, Seleksi LCC 4 Pilar MPR Tingkat Provinsi Riau Tumbuhkan Semangat Kebangsaan

jpnn.com, PEKANBARU - Anggota Badan Sosialisasi MPR dari Kelompok DPD Daerah Pemilihan Riau Arif Eka Saputra resmi membuka seleksi Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Riau di Pekanbaru, Sabtu (25/4).

Arif dalam sambutannya menegaskan LCC Empat Pilar MPR bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sarana strategis untuk menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

“LCC Empat Pilar MPR ini wadah untuk memahami nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Arif dalam keterangannya, Minggu (26/4).

Dia menjelaskan LCC Empat Pilar MPR merupakan kompetisi nasional yang diikuti perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia dan telah dimulai sejak 31 Maret 2026.

Kehadiran kegiatan ini di Riau menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan di daerah.

Menurut Arif, setelah seleksi tingkat provinsi, para pemenang akan melaju ke tahap grand final yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026.

“Pada tahap nasional nanti, para juara dari seluruh provinsi akan berkompetisi sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di tingkat nasional,” katanya.

Arif juga mengapresiasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.