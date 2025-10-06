Close Banner Apps JPNN.com
Resmi Dilamar El Rumi, Syifa: Selalu Aku Impikan, Bismillah

Senin, 06 Oktober 2025 – 00:01 WIB
Pasangan selebritas El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/syifahadju

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritas, El Rumi dan Syifa Hadju.

Sebab, Syifa resmi dilamar oleh putra kedua dari pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu.

Hal itu diketahui melalui unggahan foto di akun resmi Syifa di Instagram.

Syifa mengatakan momen lamaran itu sangat spesial karena berada di Lauterbrunnen, Swiss.???????

Menurutnya tempat itu merupakan tempat impiannya.

"Di tempat yang selalu aku impikan, aku mengucapkan 'ya' kepada seseorang yang selalu terasa seperti rumah. Bismillah. 02.10.25," demikian keterangan yang ditulis oleh Syifa Hadju pada unggahan di akun Instagram.

Foto lamaran yang diunggah itu memperlihatkan El Rumi yang mengenakan setelan tuksedo hitam dan kemeja putih berlutut sambil menunjukkan cincin di hadapan Syifa Hadju, yang mengenakan gaun putih panjang.

Pada foto yang lain, El Rumi itu tampak memakaikan cincin berlian ke jari manis ???????Syifa, yang terlihat tersenyum bahagia.

Syifa Hadju resmi dilamar El Rumi di Lauterbrunnen, Swiss, pada Kamis (2/10).??????? Simak selengkapnya di sini.

