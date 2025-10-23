Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Resmi Dilantik, HIPMI PT Jaya Siap Cetak Pengusaha Muda Unggul untuk Jakarta & Dunia

Kamis, 23 Oktober 2025 – 20:08 WIB
Ketua Umum BAKORDA HIPMI PT Jaya Hendra Desdino menyampaikan membangun sinergi yang produktif antara kampus dan dunia usaha. Foto: dok HIPMI PT Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Hendra Desdino resmi dilantik sebagai Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi Jakarta Raya (HIPMI PT Jaya) masa bakti 2025–2028.

Pengurus Badan Koordinasi Daerah (BAKORDA) melantik Hendra bersama Yrzi Rafi Hakim sebagai Sekretaris Umum, dan Rio Sugianto sebagai Bendahara Umum pada Jumat, di Ruang Serbaguna Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta, (17/10).

Ketua Umum BAKORDA HIPMI PT Jaya Hendra Desdino menyampaikan pelantikan ini menjadi titik awal pengabdian bagi para pengurus untuk membangun sinergi yang produktif antara kampus dan dunia usaha.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari pengabdian. Saatnya kami para pengusaha muda, berkolaborasi dan berkontribusi nyata untuk kemajuan ekonomi daerah dan bangsa,” ujar Hendra.

Hendra menegaskan HIPMI PT Jaya berkomitmen menjadi wadah inkubasi, inovasi, dan kolaborasi lintas kampus yang akan mencetak generasi pengusaha muda berdaya saing tinggi, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan era ekonomi global.

Dia pun optimistis mampu melahirkan pengusaha muda yang berkontribusi pada ekonomi Jakarta dan Indonesia.

“Berbekal dukungan BPD HIPMI Jaya, BPC HIPMI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan mitra strategis seperti Bank Jakarta, pihak yakin HIPMI PT Jaya akan menjadi motor penggerak lahirnya pengusaha muda,” kata Hendra.

Adapun pelaksanaan pelantikan di Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta juga menjadi simbol bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki perhatian dan harapan besar terhadap keberlangsungan HIPMI PT Jaya dalam tiga tahun ke depan. 

