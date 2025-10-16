Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Resmi Dilantik, Ketum Percasi DKI Jakarta Ungkap Sebuah Target

Kamis, 16 Oktober 2025 – 01:01 WIB
Acara pelantikan Pengprov Percasi DKI Jakarta masa bakti 2025-2029 pimpinan Hardiyanto Kenneth di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/10). Foto: Dok. Percasi

jpnn.com, JAKARTA - Pengprov Percasi DKI Jakarta masa bakti 2025-2029 pimpinan Hardiyanto Kenneth resmi dilantik.

Acara pelantikan dipimpin langsung Ketum Percasi, Utut Adianto serta dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/10).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap prestasi catur Jakarta ke depannya bisa lebih baik lagi dengan raih gelar di berbagai turnamen.

Event terdekat yang rencananya diikuti yakni Kejuaraan Nasional Catur ke-50 Percasi di Mamuju, Sulawesi Barat.

“Saya tahu Percasi Jakarta selalu menorehkan capaian luar biasa dan sering jadi juara umum. Untuk Kejuaraan Nasional di Mamuju nanti, saya ingin dapat kabar bahwa DKI juara umum lagi," kata Pramono Anung.

Hardiyanto Kenneth sendiri merasa tertantang untuk bisa memberikan prestasi terbaik untuk DKI Jakarta.

Menurutnya, selama ini kontingen catur Jakarta selalu meraih gelar juara umum pada event Kejuaraan Nasional.

“Pada Kejurnas sebelumnya kami raih enam medali emas. Tahun ini ada 17 emas yang diperebutkan. Saya menargetkan perolehan medali DKI Jakarta bisa bertambah lagi nantinya di Kejurnas Percasi,” ungkap politikus partai PDIP Perjuangan itu.

Pengprov Percasi DKI Jakarta masa bakti 2025-2029 pimpinan Hardiyanto Kenneth resmi dilantik, Rabu (15/10)

