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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Resmi Dilantik, KNPI Kepri Siap Satukan Elemen Pemuda Dorong Kemandirian Ekonomi

Selasa, 30 Juni 2026 – 18:02 WIB
Resmi Dilantik, KNPI Kepri Siap Satukan Elemen Pemuda Dorong Kemandirian Ekonomi - JPNN.COM
Ketua Umum KNPI Pusat Haris Pratama melantik DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025-2028 di Balairung Sari BP Batam pada Minggu, 28 Juni 2026. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum KNPI Pusat Haris Pratama di Balairung Sari BP Batam pada Minggu, 28 Juni 2026.

Dengan mengusung tema "Sinergi Pemuda dalam Pembangunan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045", Ketua DPD KNPI Provinsi Kepri seusai dilantik, Andhi Kusuma menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas acara pelantikan tersebut.

"Hal ini bukan sekedar mandat, namun sebagai amanah besar untuk menghidupkan kembali perjuangan pemuda, khususnya di Provinsi Kepri," ucap Andhi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

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Tak lupa juga ia berterima kasih kepada seluruh DPD kabupaten/kota dan OKP yang hadir dan telah memberikan dukungan serta kolaborasi, baik secara terbuka maupun secara moral.

"Saya mohon doa, dukungan, kerja sama dari seluruh pengurus dan OKP agar roda organisasi ini bisa bergerak sebagaimana mestinya dan menyatukan berbagai elemen pemuda untuk mendorong kemandirian ekonomi, serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan," ujarnya.

Andhi kembali menekankan pentingnya kolaborasi di atas semua perbedaan dalam membangun bangsa.

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“Kita mungkin berbeda warna bendera OKP, berbeda cara pandang, bahkan mungkin pernah berseberangan. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita semua adalah pemuda Indonesia yang mencintai tanah ini. Mari kita satukan energi, karena hanya dengan bersama kita bisa besar,” pungkas Andhi.

Sementara itu, Ketua Umum KNPI, Haris Pratama mengucapkan selamat kepada pengurus KNPI Provinsi Kepulauan Riau yang telah dilantik.

DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum KNPI Pusat Haris Pratama di Balairung Sari BP Batam, Minggu, 28 Juni 2026.

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TAGS   KNPI  Ketua DPP KNPI  Pemuda  kemandirian ekonomi 
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