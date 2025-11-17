Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Resmi Dirilis, Aion i60 Ditawarkan Dalam 2 Pilihan Mesin

Senin, 17 November 2025 – 12:20 WIB
Resmi Dirilis, Aion i60 Ditawarkan Dalam 2 Pilihan Mesin
GAC Aion i60. ANTAR/HO-GAC Aion

jpnn.com, JAKARTA - GAC Aion kembali menambah produk terbarunya dengan meluncurkan Aion i60 kepada publik di Tiongkok.

Aion i60 yang akan bermain di kelas sport utility vehicle itu ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yakni listrik murni (EV) dan mesin konvensional berteknologi Range-Extended System

CarnewsChina pada Senin, melaporkan kendaraan listrik murni itu dapat menempuh jarak hingga 210 kilometer dan dilengkapi dengan kemampuan pengisian cepat 3C.

Sementara untuk varian EV menawarkan jangkauan maksimum 650 kilometer.

Desain itu dirancang sepenuhnya baru. Aion i60 ini hadir dengan lampu depan yang sudah mengadopsi LED, dengan strip lampu daytime running light di atasnya.

Elemen desain yang berkesinambungan membentang di bagian tengah, dengan logo Aion English terpampang di bagian atas fasia depan.

Bumper depan masih tetap mempertahankan desain awalnya dan kendaraan ini juga dilengkapi dengan proyektor eksternal di bagian depan.

Di bagian samping Aion i60 memiliki garis bodi yang serupa dengan Aion V, dan kedua model memiliki jarak sumbu roda yang identik.
Mobil asal Tiongkok itu memiliki dimensi lebih besar, yaitu panjang 4685 mm, lebar 1854 mm, dan tinggi 1660 mm, dengan jarak sumbu roda 2775 mm.

