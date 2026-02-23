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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Resmi Dirilis, Clear Men Ultra Edisi Terbatas Tawarkan Solusi untuk Ketombe & Gatal

Rabu, 29 Juli 2026 – 01:25 WIB
Resmi Dirilis, Clear Men Ultra Edisi Terbatas Tawarkan Solusi untuk Ketombe & Gatal - JPNN.COM
Clear kembali melakukan inovasi baru dengan meluncurkan sampo Clear Men Ultra edisi terbatas bertema FIFA World Cup 2026. Foto: Unilever

jpnn.com, JAKARTA - Unilever Indonesia melalui brandnya Clear kembali menghadirkan inovasi baru dengan meluncurkan sampo Clear Men Ultra edisi terbatas bertema FIFA World Cup 2026.

Perkenalan produk baru itu dilakukan bersamaan dengan sejumlah kegiatan mulai dari aktivasi digital, promo menarik, nonton bareng (nobar), dan kolaborasi dengan Shin Tae-yong, pelatih sepak bola profesional.

Beauty & Wellbeing Indonesia Marketing Demand Creation Hair Care, Unilever Indonesia, Ari Astuti menjelaskan produk baru ini dirancang untuk kulit kepala pria yang diklaim tujuh kali lebih rentan terhadap ketombe. 

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Formulanya mengandung dual active technology yang terbukti secara klinis dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan rambut dan kulit kepala pria. 

"Dengan formula baru yang memberikan pertahanan tingkat ultra, sampo ini bekerja secara aktif mengatasi ketombe dari sumbernya sekaligus meredakan rasa gatal yang mengganggu," kata Ari Astuti dalam siaran persnya, Selasa (28/7).

Clear Men Ultra diperkaya dengan 3 kali Cooling Factor dari Menthol & Peppermint, yang memberikan sensasi bersih dan segar hingga 48 jam. 

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Sampo itu juga membantu mengontrol minyak berlebih, serta menjaga kulit kepala tetap nyaman meski beraktivitas seharian. 

Dengan perawatan kulit kepala yang optimal, pria dapat tampil lebih percaya diri dan fokus memberikan performa terbaik setiap hari.

Clear kembali melakukan inovasi baru dengan meluncurkan sampo Clear Men Ultra edisi terbatas bertema FIFA World Cup 2026.

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TAGS   Clear Men Ultra  Sampo CLEAR  Unilever Indonesia  Shin Tae Yong 
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