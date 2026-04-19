Resmi Dirilis di RI, Game Sepak Bola Mobile Ini Libatkan 60 Ribu Pemain Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Publisher game asal Vietnam, VNGGames resmi meluncurkan game Total Football VNG untuk pengguna di Indonesia.

Game sepak bola mobile yang dikembangkan oleh Gala Sport itu sudah dapat diunduh secara gratis melalui App Store dan Google Play.

Product Team VNGGames, Abyan Irsyad mengungkapkan Indonesia memiliki basis penggemar sepak bola yang sangat besar dan terus berkembang, termasuk di kalangan pemain game mobile.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman bermain yang lebih relevan dan dekat dengan kebiasaan penggemar sepak bola di Indonesia,” ujar Abyan dalam siaran persnya, Kamis (24/3).

Keunggulan utama game itu terletak pada dukungan lisensi FIFPro yang mencakup lebih dari 60.000 pemain profesional dunia.

Selain itu, Total Football VNG menghadirkan pengalaman bermain yang realistis sekaligus inklusif.

Game itu juga dirancang agar dapat dimainkan di berbagai perangkat mobile, termasuk smartphone dengan spesifikasi entry-level mulai dari 2GB RAM, sehingga lebih banyak pengguna dapat menikmati pengalaman bermain sejak hari pertama.

Game itu menawarkan pertandingan yang bervariasi dan fitur modern seperti VAR (Video Assistant Referee) dalam pertandingan, pembaruan statistik pemain yang mengikuti performa dunia nyata, serta pilihan mode seperti Career, Ranked Match, dan Tournament. .