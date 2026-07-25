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JPNN.com - Nasional - Hukum

Resmi Ditahan, Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan & Borgol Seusai Diperiksa

Sabtu, 25 Juli 2026 – 05:38 WIB
Resmi Ditahan, Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan & Borgol Seusai Diperiksa - JPNN.COM
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) turun dari mobil tahanan setibanya di Rutan Cabang KPK, Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/sgd

jpnn.com, JAKARTA - Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah ditahan usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi dan TPPU di Gedung Kejagung, Jumat (24/7), malam.

Febrie sama sekali tak mengenakan rompi tahanan warna merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung. Dia juga tak diborgol saat dilakukan penahanan.

Tak hanya itu, Febrie yang eks Jampidsus Kejagung juga mendapatkan pengawalan ketat saat diberondong kamera awak media.

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Dalam perkara ini, Kejagung menerima dua tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Mereka adalah, pihak swasta Don Ritto dan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah. 

Adapun ketiga sprindik itu terkait tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau Steel; pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang mengakibatkan Blackout; hingga perkara ASABRI.

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Dalam kasus ini, telah dibentuk tim khusus berisikan sembilan jaksa senior yang mayoritas pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polri sendiri sebelumnya melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Pada operasi penindakan di kafe de’Clan Signature, polisi menemukan brankas tersembunyi. 

Febrie Adriansyah langsung menjalani penahanan setelah diperiksa sebagai tersangka di Kejagung.

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TAGS   Febrie Adriansyah  Kasus Korupsi  Jampidsus  Kejagung  TPPU 
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