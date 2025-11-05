Resmi Ekspansi Armada, Vietjet Teken Kesepatan dengan Airbus & Rolls-Royce

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet menegaskan komitmen untuk menghadirkan perjalanan udara yang terjangkau, nyaman, dan menyenangkan bagi semua kalangan.

Vietjet dan Airbus baru-baru ini menandatangani kesepakatan pemesanan 100 pesawat Airbus A321neo.

Maskapai asal Vietnam itu juga menandatangani perjanjian bernilai USD 3,8 miliar dengan Rolls-Royce untuk pemesanan 92 mesin Trent 7000, yang mencakup layanan pemeliharaan komprehensif TotalCare®.

Chairwoman Vietjet Nguyen Thi Phuong Thao mengatakan perjanjian ini bukan sekadar kontrak komersial, tetapi juga simbol dari kepercayaan, aspirasi, dan visi bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta memperkuat konektivitas global.

Airbus dan Rolls-Royce telah menjadi mitra tepercaya Vietjet dalam mewujudkan impian masyarakat untuk terbang dengan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap penumpang.

“Dengan kolaborasi ini, kami tidak hanya menghubungkan kota dan negara, tetapi juga menjembatani manusia, budaya, dan masa depan, serta mendorong pertumbuhan, kerja sama, dan kemakmuran demi terciptanya dunia yang lebih damai dan lebih baik,” ungkap Nguyen Thi Phuong Thao.

Adapun armada tambahan Vietjet yang meliputi pesawat A321neo dan 40 pesawat wide-body A330neo bertenaga mesin Trent 7000 dengan dukungan layanan TotalCare® diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional maskapai di kawasan Asia-Pasifik serta memperluas jangkauan penerbangan ke berbagai benua, termasuk Eropa.

Vietjet telah melayani empat penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali ke Hanoi serta Ho Chi Minh City, dengan jaringan yang luas di dalam maupun luar Vietnam.