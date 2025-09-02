Resmi Gabung Lille, Calvin Verdonk Cetak Rekor Ganda

Selasa, 02 September 2025 – 05:58 WIB

jpnn.com - Calvin Verdonk mencetak dua rekor sekaligus setelah diresmikan sebagai pemain baru LOSC Lille.

Seusai lolos tes medis, Verdonk diperkenalkan ke hadapan publik pada Senin (1/9/2025) malam.

Calvin Verdonk Cetak Sejarah

Verdonk pun mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berkarier di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Prancis.

Selain itu, pesepak bola berusia 27 tahun tersebut menjadi pemain Asia pertama yang dimiliki Lille.

"Kami gembira dengan kedatangan Calvin Verdonk, sekaligus pemain Indonesia pertama dalam sejarah Ligue 1 dan pemain dari negara Asia pertama bagi LOSC," tulis Lille di situs resmi klub.

Bersama Lille, Verdonk meneken kontrak berdurasi tiga tahun sampai 2028 mendatang.

Langsung Gabung Timnas Indonesia

Setelah merampungkan urusannya di Prancis, eks pemain NEC Nijmegen itu langsung terbang ke Surabaya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia.

Verdonk masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih, Patrick Kluivert untuk menghadapi FIFA Matchday.