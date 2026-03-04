Resmi Gugat Cerai, Wardatina Mawa Persilakan Insanul Fahmi dan Inara Rusli Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa mengatakan bahwa dirinya telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama di Medan.

Dia lantas mempersilakan Inara Rusli dan Insanul Fahmi apabila ingin tetap bersama.

"Kalau kalian memang mau bersama, ya sudah sok mangga atuh silakan," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Selebritas Instagram (selebgram) asal Medan itu mengaku sudah tak mempermasalahkan hal tersebut.

Sebab dia sudah ikhlas melepas sang suami, pun jika Insanul Fahmi ingin tetap bersama Inara Rusli.

"Aku enggak apa-apa, aku juga sudah ikhlas," ucap Wardatina Mawa.

Dia lantas kembali menegaskan bahwa dirinya sudah ikhlas melepaskan Insanul Fahmi.

Kini, Wardatina Mawa berharap agar proses perceraiannya dapat berjalan lancar.