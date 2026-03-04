Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Resmi Gugat Cerai, Wardatina Mawa Persilakan Insanul Fahmi dan Inara Rusli Bersama

Rabu, 04 Maret 2026 – 09:05 WIB
Resmi Gugat Cerai, Wardatina Mawa Persilakan Insanul Fahmi dan Inara Rusli Bersama - JPNN.COM
Influencer Wardatina Mawa resmi gugat cerai suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa mengatakan bahwa dirinya telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama di Medan.

Dia lantas mempersilakan Inara Rusli dan Insanul Fahmi apabila ingin tetap bersama.

"Kalau kalian memang mau bersama, ya sudah sok mangga atuh silakan," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Baca Juga:

Selebritas Instagram (selebgram) asal Medan itu mengaku sudah tak mempermasalahkan hal tersebut.

Sebab dia sudah ikhlas melepas sang suami, pun jika Insanul Fahmi ingin tetap bersama Inara Rusli.

"Aku enggak apa-apa, aku juga sudah ikhlas," ucap Wardatina Mawa.

Baca Juga:

Dia lantas kembali menegaskan bahwa dirinya sudah ikhlas melepaskan Insanul Fahmi.

Kini, Wardatina Mawa berharap agar proses perceraiannya dapat berjalan lancar.

Wardatina Mawa lantas mempersilakan Inara Rusli dan Insanul Fahmi apabila ingin tetap bersama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wardatina Mawa  kasus Wardatina Mawa  Wardatina Mawa gugat cerai Insanul Fahmi  Insanul Fahmi  Inara Rusli 
BERITA WARDATINA MAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp