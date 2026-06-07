Resmi Hadir Di Indonesia, AceKid Jadi Sufor Pertama yang Terbuat dari Susu Segar

jpnn.com, JAKARTA - Kesehatan anak nasional yang masih dibayangi, seperti masalah stunting, kerusakan gigi (karies), serta ancaman obesitas.

Fenomena ini menegaskan bahwa kualitas bahan dasar dan proporsi komposisi yang seimbang merupakan faktor krusial dalam pemenuhan nutrisi anak secara holistik.

Sejalan dengan kebutuhan orang tua akan informasi nutrisi yang lebih transparan dan menyeluruh, FEIHE International yang bersinergi dengan MAKUKU secara resmi memperkenalkan AceKid ke pasar Indonesia.

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Lewat kolaborasi FEIHE International dan MAKUKU AceKid resmi diperkenalkan sebagai pilihan nutrisi anak yang mengedepankan transparansi komposisi, kualitas bahan baku.

Pendiri dan CEO FEIHE International Leng Youbin mengatakan kehadiran AceKid merupakan bagian dari komitmen FEIHE dalam menghadirkan pilihan nutrisi anak yang berkualitas dan edukatif bagi keluarga Indonesia.

Menurut Youbin, Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi AceKid.

"Karena, kami ingin membawa standar yang sama dengan di negara-negara maju ke Indonesia karena kami percaya, setiap anak berhak mendapatkan nutrisi yang lebih baik," ucap Youbin.

AceKid juga ingin menghadirkan pilihan nutrisi anak yang tidak hanya mengedepankan kualitas produk.